Internationale belangstelling voor nieuwe kaakprothese van chirurg Jan Portaels en Gents bedrijf

De nieuwe kaakprothese is bedoeld voor mensen, maar werd eerst getest op dieren. Meer bepaald op schapen, en daar is een goeie reden voor. “Hun gewricht is vrij gelijkaardig aan het kijkgewricht van mensen. Bovendien kauwen ze ook vaak. Op die manier kunnen we op een relatief korte tijdsspanne van negen maanden twintig jaar aan humane functies simuleren,” licht chirurg Nikolas De Meurechy toe.

De voorbije vijf jaar stortte De Meurechy zich op een doctoraatsonderzoek om de prothese wetenschappelijk te onderbouwen. En de eerste testfase op mensen is ook een succes. Meer dan 220 patiënten wereldwijd zijn succesvol geholpen met de prothese. Daarom wil het Gentse bedrijf de prothese nu op grote schaal wil produceren.