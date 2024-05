Inwoners worden in Wemmel ‘een ster’ als ze niet sluikstorten

“Het is ook zo dat afvalstraten in het leven geroepen zijn voor kleine hoeveelheden papier en karton. Wie grote dozen heeft, kan die aanbieden tijden de ophaling van papier aan karton in zijn of haar straat of gewoon gratis op het recyclagepark,” vervolgt Jonckheere.

“Met de grote sterren op de grond voor de afvalstraten, willen we een ludieke boodschap brengen: zo worden we allemaal de ster van de straat. Het is overigens niet de eerste keer dat we een actie rond de afvalstraten voor papier en karton, pmd en restafval organiseren. Vorig jaar kleedden we de containers aan met tekeningen van bloemen, fruit en bijtjes.”

Wemmel wil op alle mogelijke manieren een nette omgeving stimuleren. "We weten ook dat sensibiliseren alleen niet voldoende is. Daarom worden onze zes mobiele camera’s regelmatig verplaatst naar de drie afvalstraten in de Ridderlaan, Vertongenstraat en Verrieststraat en ook op andere zogenaamde hotspots waar we vaak zwerfvuil of sluikstorten moeten opruimen." Wemmel betrapt regelmatig sluikstorters. Zij krijgen naast een GAS-boete ook een factuur voor de opruimkosten.”