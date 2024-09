Kerkuilen beleven moeilijk jaar door natte lente: “Dode jongen in nestbakken en op kerkhof gevonden”

De nestkasten in Steenokkerzeel, Melsbroek en Perk, die onder het beheer van De Vlaamse Gaai worden opgevolgd, laten tegenvallende resultaten zien. Volgens burgemeester Kurt Ryon, eveneens lid van De Vlaamse Gaai, ligt het natte voorjaar aan de basis van de moeilijke periode voor de kerkuil.

“Het natte weer heeft een grote impact op de prooien van de kerkuil, voornamelijk muizen. De ondergelopen gangen van veldmuizen en bosmuizen zorgen ervoor dat hun populatie afneemt of dat ze zich verplaatsen. Spitsmuizenjongen, die gevoelig zijn voor onderkoeling bij nat weer, worden ook hard getroffen. Een kerkuil heeft zelf al vier à vijf muizen per nacht nodig om te overleven," legt Ryon uit. "Wanneer een paar vier jongen heeft, moeten er 's nachts 30 muizen gevangen worden in de onmiddellijke omgeving. Maar in heel vochtige jaren loopt het vaak mis."

Bovendien jagen kerkuilen voornamelijk op gehoor, en regen verstoort hun jachtsucces aanzienlijk. "Het geluid van de regen maakt het voor de kerkuilen moeilijker om hun prooi te horen. Als dit meerdere dagen achter elkaar voorkomt, wordt het haast onmogelijk om de benodigde muizen te vangen," aldus Ryon. Dit voedselschaarste leidt vaak tot mislukte broedsels, iets wat ook in Melsbroek en omstreken zichtbaar is.

Ryon meldt dan ook schrijnende vondsten. "Kadavers van uilenjongen in de nestbakken zijn een pijnlijk bewijs van ons natte voorjaar," vertelt hij. “Vorige week kregen wij via de gemeentearbeiders nog een melding van een dode kerkuil op een kerkhof. Na onderzoek bleek het om een uilenjong van een tweede broedsel te gaan”, vertelt hij. Ook maandag kwam er een melding binnen, deze keer van een levende pulli die op hetzelfde kerkhof was aangetroffen.

Ondanks de sombere vooruitzichten blijft Ryon positief. "De kerkuil is een opportunist. Als er zoals nu veel jongen het niet overleefd hebben proberen ze het dus toch nog met een tweede broedsel. Ze halen duidelijk alles uit de kast om hun nageslacht op de kaart te zetten."