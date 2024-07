Koppel uit Huizingen dat dochter verloor bij aanslag fietst etappe in de Tour om taboe rond terrorisme te doorbreken

Erik en z'n vrouw Cinta vertrekken op trainingstocht door Huizingen. Geen overbodige luxe, want ze staan voor een grote uitdaging.Op 19 juli rijden ze de laatste etappe van de Ronde van Frankrijk, de tijdrit in de Tour die de echte wedstrijd op 21 juli gaan rijden. De rit gaan van Monaco naar Nice en omvat 33 kilometer met pittige beklimmingen.

Maar Erik en Cinta doen dat graag voor het goede doel. Ze vervoegen Together Stronger, een internationaal team van overlevenden, hulpverleners, slachtoffers en familieleden van slachtoffers van terrorisme. “Praten over terrorisme is nog altijd een taboe. Niet alleen in ons land, maar in heel Europa. Dat gegeven willen we hiermee proberen te doorbreken,” stelt Erik.

Het koppel verloor in april 2017 zelf hun dochter Maïlys bij een terreuraanslag in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Ze werd geraakt door een vrachtwagen die in een drukke winkelstraat mensen aanreed en was op slag dood. Zeven jaar later proberen ze het drama nog altijd te verwerken. Alles doet hen nog steeds aan hun dochter denken. “Het heeft zoveel impact op ons leven. Zelf ga ik nog altijd naar een traumapsycholoog, we kampen allemaal met een post-traumatische stressstoornis,” aldus Erik. Op 19 juli fietsen Maïlys en de vele andere slachtoffers van terrorisme alvast mee in hun gedachten.