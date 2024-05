Laatste volkscafé De Herder in Droeshout viert 125ste verjaardag

“De Herder is het laatste volkscafé van Asse tot Steenhuffel en dat willen we koesteren en in ere houden,” klinkt het bij het feestcomité. De Herder bestaat 125 en dat wordt dit weekend gevierd. Gisterenavond waren er toespraken en intermezzo’s van de Koninklijke Harmonie De Volherding en de koren Forever Young en Cantabié. Ook de tentoonstelling over ‘t Stadt en zijn thuisomgeving zijn plechtig geopend. En er werd gedanst, uiteraard.

Vandaag zijn er oude volksspelen die geoefend kunnen worden voor het kampioenschap dat morgen plaats vindt. Vanavond is er eek een quiz. Een sfeerverslag zie je maandag in ons nieuws.