Meer dan 3 jaar na verwoestende brand Opwijk kunnen bewoners terug naar huis

Op 9 april 2021 verwoestte een brand 34 appartementen. Een 92-jarige vrouw die opgevangen werd in het nabijgelegen cultuurcentrum verloor het leven nadat ze onwel werd en een hersenbloeding kreeg.

Uit het verslag van de branddeskundige bleek dat de brand wellicht is veroorzaakt door een technisch defect in de zolderruimte die niet gecompartimenteerd was. Daardoor verspreidde het vuur zich bijzonder snel. Brandveiligheid was dan ook een prioriteit bij de heropbouw. “Maar wat ik ook geleerd heb, is dat een brandverzekering een must is. Het wordt tijd dat men dat verplicht,” aldus Philippe.

Na de verwoestende brand woonden Philippe en Françoise in een appartement in Baardegem. Na meer dan drie jaar opnieuw naar Opwijk verhuizen, voelt als thuis komen.