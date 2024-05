Mooimaker Ronan vulde in Kapelle-Op-den-Bos al 1.000 zakken met zwerfvuil

“Net als in heel Vlaanderen, is er ook in Kapelle-op-den-Bos een grote zwerfvuilproblematiek”, vertelt Ronan Christiaens, die elf jaar op rust is en veel wandelt in zijn vrije tijd. “Ik kon het in onze straten en bermen niet langer aanzien en ben in onze gemeente in september 2016 gestart als Mooimaker. Ik wandel zoveel mogelijk en neem dan mijn grijper en bolderkar en trek erop uit. Ik ruim overal waar ik kom zwerfvuil op. Ik heb nu een -helaas- triest record te pakken: ik ruimde net mijn duizendste zak met zwerfvuil op. Kan iemand zich voorstellen wat een gigantische berg afval dit is?”

Heeft Ronan dan alle zakken geteld om te weten dat dit effectief zijn duizendste is? “Het klinkt raar, maar ik heb ze écht allemaal geteld”, gaat Ronan verder. “Na elke opruimbeurt tel ik thuis de zakken. Soms zijn het er drie, vier, soms wat meer of minder... Maar ik noteer dat allemaal en nu zit ik dus aan de duizendste zak. Elke zak heeft een inhoud van 60 liter. Reken maar na over wat voor een hoeveelheid afval dit gaat. Ik ga al enkele jaren op pad met mijn bolderkar. Sinds kort sorteer ik ook het afval daarin. De grote witte zakken die ik via Mooimakers krijg, vul ik met zwerfvuil. Blikjes, flesjes en drankverpakkingen leg ik nu los in de kar. Die sorteer ik thuis en vul daarmee de blauwe zakken die ik nu ook krijg via Mooimakers.”

“Zo sorteer ik zelf ook als zwerfvuilopruimer. Wist je dat driekwart van het zwerfvuil dat ik opruim, bestaat uit drankverpakkingen, vooral blikjes van bier of frisdranken. En dat ondanks alle sensibiliseringacties van het gemeentebestuur, Mooimakers 1880 zelf, opruimacties met de kindergemeenteraad en de scholen. Het blijft het jammer genoeg dweilen met de kraan open. Er moet wel dringend iets gebeuren. Het invoeren van statiegeld is echt aan de orde. Ik zie liefst een systeem zoals in de ons omliggende en Scandinavische landen, waar het zwerfvuil met 75 tot 95 procent is gedaald. We hoeven op dat vlak in Vlaanderen zelf het warm water niet meer uit te vinden.”

“Maar ondanks alle inspanningen van mezelf en alle andere mooimakers in onze gemeente -we zijn inmiddels met een 15 à 20-tal vrijwilligers- zal er ook een dringende mentaliteitswijziging nodig zijn, zo niet zullen we blijven dweilen met kraan open."

Ronan blijft ondanks dat ‘dweilen’ wel positief. “Als ik thuiskom met een grote ‘oogst’ in mijn bolderkar, dan denk dat ik het toch maar weer eens goed heb gedaan en mensen gelukkig heb gemaakt dat het afval uit de omgeving weg is en vooral niet in de natuur belandt. Alle beetjes helpen. Mocht iedereen nu hetzelfde doen….”