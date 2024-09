Morgen landt Paus Franciscus in Melsbroek, basiliek van Koekelberg klaar voor zaterdag: “We verwachten 3000 genodigden”

In de basiliek wordt alles in gereedheid gebracht voor het bezoek. “De paus gaat in het midden zitten, in een zetel die nog wordt geleverd. Naast hem zal aartsbisschop monseigneur Luc Terlinden zitten. Het gros van het publiek neemt achteraan plaats. Zaterdag zullen zo’n 3.000 genodigden de paus hier ontmoeten”, zegt Martine Motteux-Abeloos, directeur van de basiliek in Koekelberg, die alles in goede banen moet leiden.

“Ik weet niet of ik nog een tweede keer een paus zal kunnen begroeten. Als hij opnieuw 30 jaar wacht, zal ik er waarschijnlijk niet meer zijn. Dus het is wel een groots evenement.”