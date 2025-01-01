Schade na de brand in het recyclagepark van Incovo in Machelen

Na brand blijft recyclagepark Machelen zeker tot donderdag dicht

Het recyclagepark van Machelen blijft ook deze week nog gesloten. Dat laat intercommunale Incovo weten aan onze redactie. Vorige week dinsdag brak er brand uit in het park. Die werd veroorzaakt door smeulende lithiumbatterijen bij het elektronisch afval. Een 50-tal bakken met afval gingen in vlammen op. Incovo hoopt het recyclagepark donderdag opnieuw te openen. Tot dan kunnen inwoners met hun afval terecht in het recyclagepark in Vilvoorde of Zemst.

Meest bekeken

Diegem verliest in het absolute slot thriller van Dessel
Sport

Diegem verliest in het absolute slot na thriller tegen Dessel

zon 26 okt
Zwembad Heuvelkouter in Liedekerke
Samenleving
Jeugd
Sport

Liedekerke verhoogt tarieven schoolzwemmen: "Vergoeding nodig die reële kosten dekt"

Ongeslagen leider SK Londerzeel periodekampioen na 1-2 winst op veld van nummer 2 Termien
Sport

Ongeslagen leider SK Londerzeel periodekampioen na 1-2 winst op veld van nummer 2 Termien

cash-punt
Samenleving
Economie

Nieuw cash-punt in Essenbeek: “Vierde neutrale geldautomaat in Halle”

Asse en Zaventem gaan op zoek naar externe partner voor voor- en naschoolse opvang in alle basisscholen
Onderwijs

Asse en Zaventem gaan op zoek naar externe partner voor voor- en naschoolse opvang: “Geen besparingsmaatregel”

zat 25 okt

Meer nieuws uit de regio

Diegem verliest in het absolute slot thriller van Dessel
Sport

Diegem verliest in het absolute slot na thriller tegen Dessel

Poging tot brandstichting met brandbom
Justitie

Pyromaan krijgt 14 jaar cel na brandstichting aan woning politieman in Zaventem

don 23 okt
Samenleving

Recyclagepark Machelen blijft gesloten tot einde van de week

woe 22 okt
Politiek
Economie
Samenleving

Defensieminister Francken bezoekt DSV op Brucargo: “Op zoek naar private partners voor militaire logistiek”

din 21 okt
Samenleving

Recyclagepark Machelen gesloten na brand: "Smeulende batterijen oorzaak"

din 21 okt