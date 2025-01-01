Na brand blijft recyclagepark Machelen zeker tot donderdag dicht

Het recyclagepark van Machelen blijft ook deze week nog gesloten. Dat laat intercommunale Incovo weten aan onze redactie. Vorige week dinsdag brak er brand uit in het park. Die werd veroorzaakt door smeulende lithiumbatterijen bij het elektronisch afval. Een 50-tal bakken met afval gingen in vlammen op. Incovo hoopt het recyclagepark donderdag opnieuw te openen. Tot dan kunnen inwoners met hun afval terecht in het recyclagepark in Vilvoorde of Zemst.