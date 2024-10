Nieuwe straatnamen Pajottegem zijn bekend

In totaal krijgen 31 straten een nieuwe naam in Pajottegem. “Bij de selectie van de straten kozen we voor de weg van de laagste impact: het aantal adressen, inwoners én ondernemingen heeft bepaald in welke gemeente de straatnaam moet worden gewijzigd. Het kon ook zijn dat de straat met de meest historische of erfgoedkundige waarde werd behouden”, klinkt het bij de fusiegemeente. Inwoners van de betrokken straten zullen tijdens de maanden maart en april grondig geïnformeerd en begeleid worden én krijgen ook inspraak bij de keuze van de nieuwe straatnaam.”

De administratieve last voor de inwoners blijft beperkt. Bij heel wat instanties zal de adreswijziging namelijk automatisch gebeuren. Identiteitskaarten kunnen ook kosteloos aangepast worden. Inwoners moeten wel zelf nog hun werkgever, scholen en sportclub op de hoogte brengen. Hieronder vind je de nieuwe straatnamen:

Galmaarden

Bosstraat wordt Kluisbosweg, Brusselstraat wordt Baljuwstraat, Haagstraat wordt Meidoornstraat, Kloosterstraat wordt Zusterstraat, Lindestraat wordt Ringmusweg, Processiestraat wordt Augusta Marcouxstraat, Kapellestraat wordt Steenbakkerijstraat, Ninoofsesteenweg wordt Vollezeelsesteenweg en Vollezelestraat wordt Waterstraat.

Gooik

Bergstraat wordt Zavelbergstraat, Groenstraat wordt Hazepad, Heerbaan wordt Oude Heerbaan, Kasteelstraat wordt Kasteeldreef, Lindestraat wordt Lindeboomstraat, Molenstraat wordt Oude Molenstraat en Stationsstraat wordt Tramstraat.

Herne

Edingsesteenweg wordt Patriotsesteenweg, Stationsstraat wordt Spoorwegstraat, Kerkstraat wordt Stiltestraat, Daelstraat wordt Diepestraat, Geraardsbergsestraat wordt Stevelberg, Groenstraat wordt Biezenstraat, Molenstraat wordt Veldwachterstraat, Nieuwstraat wordt Salsenbergstraat, Ninoofsesteenweg wordt Oude Steenweg, Processiestraat wordt Ommegangstraat, Steenberg wordt Kievitstraat en de Kramerijkstraat wordt Hof Te Bontestraat.