Opwijk verwijdert twee kruipbuizen met asbest uit speeltuintjes: “Maar er is geen gevaar voor de kinderen”

“In maart 2024 bleek uit een asbestverslag dat er asbest werd vastgesteld in de kruipbuizen van twee speeltuintjes, aan het Kerseveld en aan de Vitsgaard”, zegt oppositieraadslid Tom Bosman (Samen 1745). “In antwoord op mijn vragen daarover in de gemeenteraad van 17 september antwoordde het college dat er afspraken zijn gemaakt om de buizen te vervangen. Het college liet in het verslag weten dat ‘zolang het asbest goed in materiaal vast zit, er niet veel aan de hand is en je het rustig kan laten zitten. Maar als je erin gaat krassen of het materiaal komt los of brokkelt af door de weersomstandigheden, dan verhoogt het de kans dat kankerverwekkende vezels vrijkomen. Het verwijderen van de kruipbuizen is noodzakelijk om alle gezondheidsrisico’s weg te nemen. Ik hoop dat dat snel zal gebeuren. Ik vraag me ook af of er communicatie gebeurde naar de buurt of de inwoners over deze zaak?”

Onderzoek

Schepen van Jeugd Evelien Beeckman (Vivo) laat weten dat er heel wat onderzoek gebeurde en dat er wel actie wordt ondernomen. “We hebben kruipbuizen in drie speeltuintjes laten onderzoeken”, zegt Beeckman. “Nu blijkt dat er in twee speeltuintjes sprake is van een kruipbuis in asbest: in het Kerseveld en Vitsgaard. Die kruipbuizen, die ingegraven liggen in een heuvel, worden volgens de veiligheidsprocedures weggehaald.”

“Geen acuut gevaar”

“Er is geen gevaar voor de kinderen of mensen in de buurt. Het gaat om asbest in vaste vorm. Er is ook geen vervuiling van de grond. Zowel bij de opmaak van het asbestverslag als bij het plaatsbezoek van afvalintercommunale Intradura werd aangegeven dat de buizen dienen verwijderd te worden, maar dat er geen acuut gevaar vast te stellen was. Er waren op dat moment geen beschadigingen of krassen vast te stellen. Daarom ook dat er geen communicatie was”, aldus nog Beeckman.

“De verwijdering van de kruipbuizen zal uitgevoerd worden in de weken die volgen. We willen wel het spelelement van de heuvels behouden. In de Vitsgaard zal er een nieuwe kruipbuis worden geplaatst in polyester. Kostprijs: 3.260 euro . In het Kerseveld gaan we een glijbaan in de heuvel inwerken. Die werken zijn geraamd op zo’n 5.000 euro. De werken zullen nog dit najaar worden voorzien.”