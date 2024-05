Overal openstaande vacatures in de zorg, maar Ter Biest heeft meer personeel dan strikt nodig

Verpleeg- en zorgkundigen zijn knelpuntberoepen. Veel zorginstellingen kunnen hun vacatures maar moeilijk invullen. Woonzorgcentrum Ter Biest is dan ook trots op de volledige personeelsbezetting. “Maar we beseffen dat de situatie snel kan veranderen,” aldus schepen van Welzijn Jean-Paul Windelen (N-VA). “We willen een warme werkgever zijn en personeelsverloop vermijden. Daarom spelen we proactief in op afwezigheden.” Zo heeft Ter Biest 10 tot 15 procent personeel te veel, onder andere ook om de hoge werkdruk tegen te gaan.

De nieuwste aanwervingen zijn stagiaires die na hun stage aangaven bewust voor Ter Biest te kiezen. Ook is er een groot team aan vrijwilligers dat actief deelneemt aan activiteiten in het woonzorgcentrum. Zij worden regelmatig in de bloemetjes gezet.