Protest tegen hoge belasting op aanleg riolering: “Iedereen wil ze weg, maar dat kan zomaar niet”

Sinds de jaren ’90 van vorige eeuw rekent het gemeentebestuur in Wemmel voor de aanleg en aansluiting op de riolering een zogenaamde ‘verhaalbelasting’ aan de inwoners aan. Tegen die belasting is al vaak geprotesteerd door inwoners van wijken waar een riolering wordt aangelegd, zoals nu in de Molenweg. “Er was hier sprake van een taks van 550 euro per lopende meter, die dus kan oplopen tot vele tienduizenden euro’s”, zegt buurtbewoner Walter Hadermann van de Molenweg. “De Vlaamse overheid raadt dit soort belasting systematisch af. In heel Vlaanderen zijn er nog hooguit een dertigtal gemeenten die ze toepassen. We vragen met grote aandrang dat Wemmel deze disproportionele en onrechtvaardige verhaalbelasting intrekt.”

Het is niet het eerste buurtprotest tegen deze belasting en het zal allicht ook niet het laatste zijn, want een afschaffing van de belasting zit er volgens burgemeester Walter Vansteenkiste niet meteen in. “We begrijpen de inwoners en hebben al nagevraagd of en hoe we deze belasting zouden kunnen afschaffen”, zegt de burgemeester. “Maar het antwoord is neen. We zouden het gelijkheidsbeginsel met de voeten treden. Waar er nog geen riolering was, betalen de inwoners sinds de jaren ’90 mee voor de aanleg van riolering in hun straat. Die belasting nu afschaffen, zou betekenen dat we al die mensen die ze eerder wél betaalde, zouden moeten vergoeden.”

De burgemeester merkt ook op dat eens er overal riolering ligt, de verhaalbelasting niet meer zal worden geïnd. De afbetalingen blijven dan wel tot de laatste betaling lopen.