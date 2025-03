Vlaanderen scherpt quota specialisaties aan: “Meer studenten laten afstuderen als huisarts”

Heel wat gemeenten in Halle-Vilvoorde kampen met een huisartsentekort. Het probleem zal de volgende jaren groter worden want veel huisartsen gaan bijna met pensioen. Tegelijkertijd stromen er weinig nieuwe huisartsen in. Vandaag kiest een student geneeskunde na zes jaar een specialisatie, zoals radioloog. Die quota worden nu aangescherpt, wat betekent dat er minder studenten kunnen kiezen voor zo’n richting. Het is de bedoeling dat straks 4 op de 10 studenten afstuderen als huisarts.

“Huisartsen zijn cruciaal voor het welbevinden van onze mensen”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Demir. “Voor veel burgers zijn huisartsen het eerste aanspreekpunt als iemand met gezondheidsproblemen kampt. Maar terwijl vroeger de huisarts in elke gemeente toegankelijk was, zitten we nu met een tekort dat alleen maar groter wordt. Tegelijkertijd zien we dat ziekenhuizen specialisten vaak al genoeg in huis hebben. Dit is dus een beslissing die belangrijk is voor het welzijn van alle Vlamingen.”

De opleidingen kinder- en jeugdpsychiatrie krijgen geen quota opgelegd. De nieuwe quota gaan in vanaf het schooljaar 2028-2029. Eerder werd ook al een hoger artsenquote ingevoerd, waardoor meer studenten aan de opleiding mogen beginnen. “Verder moeten we studenten ook aanmoedigen om voor een job als huisarts te kiezen. Dat is een ongelooflijk mooi beroep, waarbij je heel dicht bij de mensen staat en elke dag écht het verschil maakt”, besluit Vlaams minister van Welzijn Caroline Gennez.