Zware brand bij afvalverwerkend bedrijf: “Hou ramen en deuren gesloten”

Het vuur ontstond rond 16.15 uur. Aanvankelijk leek het nog te gaan om een kleine buitenbrand maar al snel bleek het veel ernstiger. De brandweer is in groten getale aanwezig. Er is sprake van een uitslaande brand in een loods en buiten staan ook hopen afval in lichterlaaie.

Er is geen onmiddellijk gevaar voor omwonenden. “De brand is onder controle en er zijn geen slachtoffers. Er wordt wel een BE-alert verstuurd waarin omwonenden gevraagd wordt om ramen en deuren gesloten te houden”, zegt burgemeester Jo De Ro. “De wind blaast de rook weg van de huizen aan de Mechelsesteenweg weliswaar richting de spoorlijn. Daardoor is het treinverkeer voorlopig stilgelegd.”

"Het gaat om een brand in een afvalverwerkend bedrijf in Vilvoorde", bevestigt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. "De brandweer heeft ons gevraagd het treinverkeer te onderbreken omwille van de rook die de brand veroorzaakt. Daardoor zijn de vier sporen tussen Mechelen en Vilvoorde sinds 16.25 uur volledig onbruikbaar. Het is nog onduidelijk hoe lang de hinder zal aanhouden."

Treinreizigers kunnen met het treinticket wel de bussen 28 en 82 van De Lijn nemen, klinkt het.