De Gordel lokt 28.000 mensen naar de Vlaamse Rand: “Een prachtige en uitnodigende streek”

Vanuit Huizingen en Dilbeek trokken heel wat wandelaars en fietsers dan ook doorheen de groene pracht van de Vlaamse Rand. Met een ruim aanbod aan onder meer straatsport en G-sport trok deze editie ook heel wat nieuwe bezoekers. Ook de graveltochten en het Gordelcrossparcours konden op heel wat belangstelling rekenen. Naast optredens in Huizingen en Dilbeek genoten ook vele bezoekers van de culinaire troeven van de streek, dit jaar sensationeel bereid door tv-kok Loïc Van Impe.

“Met het breedste én lekkerste aanbod uit de Gordelgeschiedenis konden we opnieuw vele duizenden mensen laten genieten van de troeven van de Vlaamse Rand”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. “Dit is geen sportmanifestatie van dertien in een dozijn: dit is een uniek evenement dat de laatste jaren weer sterker hamert op de oorspronkelijke boodschap. De Rand is een prachtige en uitnodigende streek, maar heeft wel een duidelijk Vlaams karakter.”

En wat het groene karakter betreft, is het de bedoeling dat dat nog wat groener wordt. “In de komende maanden zullen we voor elke geregistreerde deelnemer aan deze Gordel een nieuwe boom of struik aanplanten in de Rand”, besluit Weyts.