Nieuwe editie van De Gordel voorgesteld: “Het programma blijft vernieuwen, maar de boodschap blijft dezelfde”

De Gordel is geen sportmanifestatie van dertien in een dozijn, want het viert nadrukkelijk het groene en het Vlaamse karakter van de Rand. De boodschap blijft hetzelfde, maar het programma is doorheen de jaren wel veel gevarieerder geworden. Er zijn de bekende fiets- en wandeltochten, de optredens en andere randanimatie, maar er zijn de laatste jaren ook steeds meer nieuwigheden. Minister van Vlaamse Rand Ben Weyts heeft vandaag het vernieuwde programma van de Gordel voorgesteld aan het Kasteel van Huizingen.

Zo is er een uitgebreid aanbod aan eigentijdse ‘Urban Sports’ zoals 3x3 basketbal, een obstakelparcours, pannavoetbal en breakdance, naast de klassieke fiets- en wandeltochten voor zowel ervaren sporters als beginners. Voor personen met een handicap is er dit jaar een inclusiewandeling op maat van hun noden. Het parcours van de Gordel Cross op het provinciedomein in Huizingen wordt spectaculairder dan ooit, met nieuwe hindernissen, een wind- en lichttunnel en verrassende effecten zoals rookmachines.

Wie van culinaire hoogstandjes wil genieten, kan proeven van verschillende streekgerechten. Minister Weyts nam vandaag alvast deel aan een korte kookworkshop: samen met schepen van Asse, Geert Heyvaert, en gedeputeerde van Vlaams-Brabant, Bart Nevens, maakte hij met lokale producten zelf ‘smashburgers’.

“Wij willen zoveel mogelijk mensen laten proeven van de vele troeven van onze Vlaamse Rand”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. “De Gordel is een unieke kans voor mensen uit heel Vlaanderen om kennis te maken met het groene en Vlaamse karakter van de Rand. Ook dit jaar kunnen deelnemers bijdragen aan extra groen: voor elke geregistreerde deelnemer planten we opnieuw een extra boom of struik aan in de Vlaamse Rand. Sinds 2020 hebben we zo al meer dan 70.000 Gordel-bomen geplant."

Vzw ‘de Rand’, de drijvende kracht achter de organisatie, duimt alvast voor mooi weer. “Naast het sportieve aanbod hebben we ook een podiumaanbod met onder andere #Like Me en Bram & Lennert op. Ze brengen Vlaamse klassiekers in een modern nieuw jasje en muziek kan ook een goed hulpmiddel zijn om mensen met elkaar te verbinden”, besluit Cindy Nuyts.