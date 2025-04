Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia schenkt voor 160ste verjaardag grote trommel aan supporters Volleybalclub Machelen: "Leven in de brouwerij"

Sport en muziek gaan soms hand in hand. Dat bleek in Machelen want ter ere van hun 160ste verjaardag schonk de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Machelen afgelopen weekend een grote trommel aan de supporters van Volleybalclub Machelen want tromgeroffel brengt leven in de sportzaal. De trommel zorgt meteen voor de ‘winningmood’ want op de tonen van de basdrum wint Machelen de laatste competitiewedstrijd in de derde nationale B van het seizoen met 3-0.