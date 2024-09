Belgisch Solar Team verovert voor het eerst de titel in meest extreme solar challenge

De wedstrijd verliep enkele dagen nek-aan-nek met het team uit Twente. De Leuvense studenten konden uiteindelijk toch een voorsprong uitbouwen en deze behouden. De Belgen trotseerden in hun laatste sprint nog stevige hellingen en druk verkeer en reden over de finish met een voorsprong van ongeveer 80 kilometer. Het is de eerste keer dat de studenten deze wedstrijd winnen.

Ontbrekende trofee

De ingenieursstudenten haalden in oktober nog de overwinning binnen op het wereldkampioenschap in Australië. Eerder zetten de teamleden ook al een wereldrecord neer. Voor de studenten was de overwinning in de Sasol Solar Challenge een ontbrekende trofee in de trofeeënkast. Twee jaar geleden nam het team al deel aan de zonnewagenwedstrijd in Zuid-Afrika. Ze eindigden toen op de tweede plaats.

De Sasol Solar Challenge wordt bestempeld als de meest extreme zonnewagenwedstrijd door de grote hoogteverschillen, het hectische verkeer, de wisselende weersomstandigheden en de duur van de wedstrijd. De wedstrijd duurt acht dagen en de zonnewagen legt meer dan 4000 kilometer af. Dit is zowel voor de zonnewagen als het team een stevige beproeving.

Wedstrijdverloop

De eerste vier dagen waren een echte nek-aan-nekrace. De teams speelden haasje-over met elkaar. De Leuvense studenten kregen ook te kampen met wat technische problemen. Op dag vijf pakten de Belgen uit: ze reden 703 kilometer en zetten daarmee een dagrecord neer. Nog nooit eerder in de geschiedenis van de wedstrijd slaagde een team erin om zo veel kilometers af te leggen in één dag. De studenten van de KU Leuven pakten hiermee de leiderspositie en hielden deze vast tot aan de finish in Kaapstad.

Sterke Belgen

De Belgen bewijzen met deze overwinning dat ze de beste zonnewagen, de beste strategie en de beste voorbereiding hebben. De ingenieursstudenten werkten een jaar lang verder aan hun zonnewagen, de Infinite, om deze nog verder te verbeteren en aan te passen voor de wedstrijd in Zuid-Afrika. Batterijkoeling werd toegevoegd om de batterij op een optimale temperatuur te houden bij het beklimmen van de bergpassen. Daarnaast is de Infinite uitgerust met een roteerbare vin om te kunnen zeilen op de zijwinden van de Kalahariwoestijn. Na de wedstrijd in Australië werd niet enkel de zonnewagen een jaar lang voorbereid op de Sasol Solar Challenge, ook het team bereidde zich grondig voor. Procedures zoals bandenwissels, pilotenwissels, stops en technische checks werden uitgebreid ingeoefend om hier geen kostbare tijd mee te verliezen. Het team bereidde zich ook voor op de hectiek die het Zuid-Afrikaanse verkeer hen toe zou werpen tijdens de wedstrijd.

Eindsprint

Voor de slotetappe vandaag moesten de teams nog enkele steile hellingen beklimmen en het druk verkeer onderweg naar Kaapstad trotseren. De ingenieursstudenten voltooiden deze uitdagende etappe vlot. De ontlading aan de finish was groot.