Geen Druivenkoers meer voor elite, organisatoren trekken volop kaart van de junioren

“De Vlaamse Druivenkoers is al jaren verbonden aan de Druivenfeesten in Overijse. Dat betekende dat de datum voor de koers de voorbije jaren nogal eens wijzigde. Op die manier was het voor de teams niet altijd makkelijk om de wedstrijd in hun planning op te nemen,” legt CEO van Flanders Classic Thomas Van Den Spiegel uit. “Aan de andere kant is het een publiek geheim dat de nood aan jeugdwedstrijden groot is. Daarom hebben we deze wijziging voorgesteld aan de gemeente Overijse.”

Burgemeester van Overijse Inge Lenseclaes reageert: “Vorig jaar behaalde onze gemeente het label ‘kindvriendelijke gemeente’. Doro de organisatie van de juniorenwedstrijd zien we een unieke opportuniteit om ook in Overijse het ‘jong laweit’ een plaats te geven. We willen junioren de kans geven om onze pittige hellingen te veroveren en het parcours van onder meer de Brabantse Pijl te leren kennen.”