Landelijke Rijvereniging Wambeek scoort twee medailles op Belgische jeugdkampioenschappen

Enkele dagen voor zijn 16de verjaardag won Niels Van Rossem uit Wambeek het Belgisch kampioenschap voor pony’s. Hij rekende hiervoor op zijn Belgische Rijpony Tesla van het Klavertje. Voor Van Rossem is het zijn eerste medaille op een Belgisch kampioenschap. Vorig jaar werd hij binnen de Landelijke Rijvereniging ook al nationaal indoor én outdoor kampioen. Met zijn titel is hij zo goed als zeker van deelname aan het Europees kampioenschap in het Franse Le Mans dat eind juli van start gaat.

De 12-jarige Louise De Clerck uit Ternat won dan weer een bronzen medaille met haar paard Ego del Maset in het Belgische kampioenschap voor Scholieren, leeftijd 12 tot 14 jaar. Net als bij Van Rossem was dit de eerste medaille op een Belgisch kampioenschap voor De Clerck, nadat ze de voorbije jaren al verschillende nationale titels wist te winnen binnen de Landelijke Rijvereniging.