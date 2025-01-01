Pajot Arne Marit blikt terug op de Gooikse Pijl: "In elke bocht heb ik mijn naam gehoord"

"Al wat pech gehad"

Voor de 26-jarige Marit moet de Gooikse Pijl de kers op de taart worden. Een knappe vierde plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne en een derde plaats in in een rit in de Vuelta hebben de toon gezet voor een glansprestatie in zijn achtertuin, tijdens de Gooikse Pijl. Door een val pakt dat evenwel anders uit. "Diepe teleurstelling," zucht Marit achteraf. "Ze gingen voor mij op hun gezicht en dan heb ik alles moeten dicht gooien. Dat was op 3 kilometer van de meet en dan weet je dat het heel moeilijk wordt om nog in positie te geraken."

Gelukkig is Marits supportersclub massaal aanwezig om hun favoriete renner een hart onder de riem te steken. "Op elke bocht heb ik mijn naam gehoord dus daar heb ik zeker van genoten," zegt de Pajot. Eén van die mensen die gisteren langs de weg stonden, is Mieke De Backere. "Ik vind ook dat er heel wat potentieel in Arne zit, het is een steengoede renner. Het komt er misschien niet altijd uit, maar hij heeft ook al wat pech gehad."