Vernieuwd kunstgrasveld op KFC Meise officieel geopend

Schepen van Sport Marie Behaeghe: “Het had misschien wat voeten in de aarde - of beter: in het kunstgras, maar vandaag kunnen we met veel trots melden dat KFC Meise opnieuw beschikt over een modern en kwalitatief kunstgrasveld. Dit biedt de mogelijkheid aan de jeugdploegen om voluit te trainen en het beste uit zichzelf te halen.”

"De sportsite De Nekker is en blijft een belangrijke sportsite in Meise. Met dit vernieuwde kunstgrasveld zetten we opnieuw een stap vooruit. Ook de komende jaren willen we de opportuniteiten op deze site verder onderzoeken en uitwerken in concrete sportprojecten,” aldus Behaeghe.