Vernieuwd kunstgrasveld op KFC Meise officieel geopend

Op de sportsite De Nekker is het vernieuwde kunstgrasveld officieel geopend door het gemeentebestuur en het bestuur van KFC Meise. Het veld was dringend aan vernieuwing toe. De site kreeg een vernieuwde toplaag, een modern schockpad en een verbeterd drainagesysteem. Ook werden nieuwe dug-outs en extra doelenparkings voorzien. Met het nieuwe kunstgrasveld willen de gemeente en KFC Meise volop inzetten op infrastructuur voor de jeugd.

Schepen van Sport Marie Behaeghe: “Het had misschien wat voeten in de aarde - of beter: in het kunstgras, maar vandaag kunnen we met veel trots melden dat KFC Meise opnieuw beschikt over een modern en kwalitatief kunstgrasveld. Dit biedt de mogelijkheid aan de jeugdploegen om voluit te trainen en het beste uit zichzelf te halen.”

"De sportsite De Nekker is en blijft een belangrijke sportsite in Meise. Met dit vernieuwde kunstgrasveld zetten we opnieuw een stap vooruit. Ook de komende jaren willen we de opportuniteiten op deze site verder onderzoeken en uitwerken in concrete sportprojecten,” aldus Behaeghe.

