Voetbalveld van FC Dworp ligt er al jaren slecht bij: “Bij regenweer is dit één grote modderpoel, er is dringend kunstgras nodig”

Op het voetbalveld van FC Dworp is amper nog een sprietje gras te bespeuren. Het is een ware modderpoel bij wat regen. "Omdat het veld afziet door de 320 spelers," klinkt het bij voorzitter Kris De Bruyckere, "maar er is ook gewoon en structureel probleem. Ik heb vorig jaar nog een artikel gevonden uit 1995. Daarin werd toen al gewezen werd op de dramatische toestand van het plein. Een derde reden is de klimaatverandering. We hebben nu éénmaal veel extremere periodes van droogte en regenval.”

“Het is hopen dat niemand zich zwaar blesseert door de staat van het veld hier. Het is niet langer vijf voor twaalf, het is, denk ik, al vijf na twaalf. We hopen dat de gemeente hier verder mee gaat en ook luistert naar de club”, zegt Joachim Verschelden, de voetbalpapa van Bobbes.

Kunstgras

De vraag van de ouders en het clubbestuur is duidelijk: kunstgras.

“De vraag is misschien terecht. Dat zal wel geld kosten. We zijn vandaag aan de meerjarenbegroting bezig en we weten dat een kunstgrasveld al snel een half miljoen euro kost met de accommodatie erbij. Eerst moeten we onderzoeken of er stedenbouwkundig geen moeilijkheden zijn. Mensen die het voetbalveld weten liggen, weten dat het in een vrij natuurlijke omgeving ligt”, zegt Eddy Deknopper, voorzitter AGB (Autonooom Gemeentebedrijf Beersel).

“Het wordt hier ook beschouwd als een ‘verharding’. Met alle problematieken weten we intussen dat we verhardingen zeer goed moeten voorbereiden om dat te kunnen verdedigen. Ik denk dat we daar een termijn moeten inbouwen van twee à drie jaar”, aldus nog Deknopper.

Intussen wordt het behelpen voor FC Dworp en het gezichtsverlies zo goed als mogelijk dragen, zoals afgelopen weekend. “Eén van de tegenstanders heeft geweigerd om op dit veld te spelen. Een andere tegenstander hebben we na lang praten kunnen overtuigen om, met aangepaste regels, de match te laten doorgaan. Zonder contact…”, zegt papa Joachim.