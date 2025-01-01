Het Lamme Gisj-stadion

Vormt Halle Lamme Gisj om tot hockeyterrein? "Plek met veel potentieel"

Sinds vorig jaar heeft de stad Halle het Lamme Gisj-stadion opnieuw in handen. De stad overweegt nu om van het voormalige voetbalstadion een hockeyterrein te maken, schrijft VRT NWS.

Sinds de zomer van vorig jaar heeft de stad Halle, na juridisch getouwtrek, opnieuw de eigendom van het Lamme Gisj-stadion in handen. Aan VRT NWS laat schepen van Sport Pieter Busselot weten dat de stad overweegt om op de site te investeren in een hockeyterrein.

Busselot zegt dat heel wat kinderen naar clubs in andere gemeenten trekken om te hockeyen; met een eigen hockeyterrein wil de stad daar verandering in brengen. Om dat te realiseren werkt de stad samen met de hockeyfederatie en Sport Vlaanderen aan een plan "met bijzondere aandacht voor de jeugd, clubvorming en vrijwilligers", klinkt het.

De site is recent uitgebreid met een extra terrein en ook de kleedkamers zijn nog in goede staat, beaamt Sven Pletincx, schepen van Patrimonium. "De site is een plek met veel potentieel", zegt Pletincx aan VRT NWS. "Door hier de komst van een hockeyterrein te onderzoeken kunnen we de bestaande infrastructuur maximaal benutten en gericht investeren in duurzame sportvoorzieningen voor de toekomst."

