Chocolatier Valentino eert Evenepoel met praline Remckogel: “Met zijn lievelingssmaak”

Wie de winkel van Valentino binnenstapt, ziet dezer dagen wel de Remckogel liggen, een praline speciaal ontworpen voor Remco Evenpoel. De gouden kleur en de dubbele blauwe lijn verwijzen naar de twee gouden medailles op de Spelen. “Het is de tweede keer dat we een praline voor hem maken”, zegt Rob Roelandts van Valentino. “De vorige keer was toen hij de Ronde van Spanje won en wereldkampioen werd. We doen het om onze lokale held te eren. Hij heeft opnieuw iedereen met verstomming geslagen. Dat moet je gewoon vieren, we kunnen niet anders.”

De praline valt duidelijk in de smaak. “Het is een vulling van dame blanche, één van zijn lievelingsdesserten, in een gouden kogel gestopt. De chocolade heeft een amberkleur en een kleine karameltoets”, zegt Roelandts. “Het is een beperkte oplage. Ze worden nu verdeeld over heel België en de mensen kunnen hem proeven tot eind september.”