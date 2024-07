Houtem houdt 79ste Mosselkoers

De Mosselkoers is een tocht van 135 kilometer, goed voor 15 rondes langs Houtem, Peutie, Kazerne, Houtem Bos, en zo weer naar Houtem. De organisatie is fier de koers nog altijd te kunnen organiseren, maar trekt ook aan de alarmbel. “In twaalf jaar tijd is het aantal wielerwedstrijden bij de jeugd gehalveerd,” klinkt het bezorgd. Ook over de veiligheid binnen het wielrennen is het “alle hens aan dek”, stelt de organisatie. Materiaal wordt beter en wielrenners rijden sneller. Voor de Mosselkoers is dan ook intens overleg geweest met het stadsbestuur van Vilvoorde, de politie en de 30 seingevers.

De Mosselkoers gaat hand in hand met een mosselfestijn en feest. Na de wedstrijd speeld dixieband Peper en Zout de pannen van het dak. Ook Ronny King zorgt met zijn accordeon voor muzikale omkadering. Tijdens de koers is er kinderanimatie. Zij kunnen in de Hondenbergstraat gekke fietsen uitproberen.

Een sfeerverslag zie je vanavond in ons nieuws.