Iedereen maakt zich klaar voor de Rode Duivels op het EK Voetbal

In Steenhuffel (Londerzeel) slaan vzw De Kampanje en BOS Events de handen in elkaar om weer een EK-Dorp in te richten op de terreinen van De Kampanje in Steenhuffel. “De supporters kunnen de uitzending van de wedstrijden gratis volgen op een megascherm van maar liefst 28 vierkante meter aan een gigantische kraan van Sarens”, zegt voorzitter Pieter Sarens van de Kampanje.

“Er wordt ook een kids-zone ingericht, zodat ook de kleinsten de wedstrijden goed kunnen volgen en er is randanimatie. Afspraak aan de Kampanje aan de Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel op maandag 17 juni van 17 tot 22 uur, zaterdag 22 juni vanaf 20 uur tot middernacht en woensdag 26 juni vanaf 17 uur tot middernacht.”

In Strombeek-Bever (Grimbergen) slaan drie Strombeekse verenigingen de handen in elkaar. Ze zorgen samen voor een groot scherm tijdens het Europees Kampioenschap voetbal op maandag 17, zaterdag 22 en woensdag 26 juni vanaf 17 uur. Het groot LED-scherm zal geplaatst worden op het terrein achter de gemeentelijke loods.

Het initiatief van Jeugdhuis De Duif, Scouts & Gidsen Strombeek en Strombeekse Jongeren biedt plaats aan 200 mensen. Voor en na de wedstrijden van de Rode Duivels zal er randanimatie zijn met drankjes, hamburgers en muziek. Zaterdag 22 juni voorziet de organisatie ook een volledige totaalbeleving met verschillende activiteiten in de namiddag. Indien België de groepsfase overleeft, zendt de organisatie ook de andere wedstrijden van de Rode Duivels uit.

Nog in Grimbergen kan je op 22 juni voor de tweede groepswedstrijd van de Rode Duivels terecht in de kantine en tribune van Prinsenbos. Daar zendt KSC Grimbergen de wedstrijd op groot scherm live uit. Iedereen is er vanaf 18 uur welkom om te genieten van een sfeervolle avond en te supporteren voor de Rode Duivels.

De EK-groepswedstrijden van de Rode Duivels tegen Roemenië en Oekraïne vallen in Opwijk binnen de kermisweek en worden dan ook op groot scherm uitgezonden. Zo kan je de wedstrijd van zaterdag 22 juni bekijken op groot scherm op het kerkplein en op de binnenkoer van het Hof ten Hemelrijk; de wedstrijd van woensdag 26 juni zal in de arena en op de binnenkoer van het Hof ten Hemelrijk op groot scherm te zien zijn.

In Meise wordt er door Meise Boven een EK-dorp met drank- en eetstanden aan de kerk van Meise ingericht tijdens de wedstrijden van de Rode Duivels.

In Wemmel verwacht Parking W op het grasplein voor het gemeentehuis net zoals de vorige voetbalkampioenschappen veel volk tijdens de wedstrijden van de Rode Duivels. De opbrengst gaat naar de helpende verenigingen. De organisatie roept ook op om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen.