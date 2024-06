Nieuw calisthenicspark aangelegd op Asphaltcosite: "Gratis proeflessen"

Of je nu traint voor kracht, lenigheid of gewoon op zoek bent naar een leuke en effectieve manier om fit te blijven, een calisthenicspark heeft voor elk wat wils. Asse legde nu zo'n fitnessparkje aan op de Asphaltcosite. "Het is niet alleen een plek om te trainen, maar ook om te verbinden met gelijkgestemden, om ervaringen te delen en elkaar te motiveren op de weg naar een gezondere levensstijl," klinkt het bij de gemeente. Het calisthenicspark is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Asse organiseert de komende zondagen vier gratis proeflessen: op 30/6, 7/7, 14/7 en 21/7 telkens van 13.00 tot 14.00 uur. Inschrijven is niet nodig.