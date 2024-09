Ring-peloton trapt De Gordel op gang

100 sportieve Ring-kijkers trekken zich op gang in Dilbeek. Zij hebben samen met ‘kopman’ en Ring-gezicht Kris Vander Gracht een flinke rit van 125 kilometer voor de boeg door de regio. De hele dag lang kan je nog vertrekken voor een fiets- of wandeltocht, maar ook een gravelparcours en urban sports staan op het programma. In beide vertrekpunten is er ook de hele dag allerlei animatie en veel muziek. Alle info vind je op www.degordel.be.

Ook Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts fietst mee met het Ring-peloton. Hij wil naast het sportieve karakter vooral de oorspronkelijke boodschap van de Gordel nieuw leven inblazen. “Namelijk het accentueren van het Vlaamse en groene karakter van onze Vlaamse rand. Maar in plaats van te protesteren of te gaan manifesteren, willen we met De Gordel eigenlijk proberen te charmeren”, besluit Weyts.