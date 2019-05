“Spelen naast Kompany? Een droom die uitkomt”

Half juni speelt het beloftenteam van de Rode Duivels het EK voetbal in Italië en San Marino. Even zag het er niet goed uit voor Sebastiaan Bornauw uit Meise. De 20-jarige verdediger van Anderlecht zag zijn de tweede seizoenshelft gehypothekeerd door een knieblessure. Maar Bornauw is speelklaar.

Bornauw heeft er alles aan gedaan om snel te revalideren. Daardoor haalde hij de play-offs met Anderlecht én de preselectie voor het beloften EK. “Het doet deugd. Ik ben heel blij dat ik hier mag zijn. Het is aan de coach om te beslissen of hij me meeneemt naar het EK. Ik hoop alleszins dat ik mee kan schrijven aan dit verhaal,” zegt Bornauw.

Bornauw had één week vrij na de competitie, maar trok niet naar de zon. Hij trainde bij fysiotherapeut Lieven Maesschalk om topfit aan het EK te kunnen beginnen. Volgend seizoen krijgt Bornauw levende legende in het Astridpark Vincent Kompany naast zich als speler en trainer.

“Ik was eerst heel verrast. Maar het is een droom die uitkomt, hij is één van mijn idolen. Dat gaat fantastisch zijn om naast je idool te kunnen trainen en te spelen. Ik denk dat ik veel van hem kan leren,” besluit Bornauw.

Op 4 juni maakt bondscoach Walem zijn definitieve selectie voor het EK bekend.