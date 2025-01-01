PK Karate in Groot-Bijgaarden

190 karateka's nemen deel aan Provinciaal Kampioenschap in Groot-Bijgaarden

In Sporthal Ten Gaerde in Groot-Bijgaarden vond vandaag het Provinciaal Karate Kampioenschap Vlaams-Brabant plaats, een organisatie van het Provinciaal Karate Comité Vlaams-Brabant, in samenwerking met de lokale club Karate Club Groot-Bijgaarden. De hele dag namen zo'n 190 karateka’s uit de provincie het tegen elkaar op in twee disciplines: kata (stijloefeningen) en kumité (gevecht met partner). Het evenement was niet alleen een sportief hoogtepunt voor de vele deelnemers, maar ook een moment om banden te smeden tussen ouders, coaches en sporters.

In kata wordt zowel individueel als in teamverband gestreden, waarbij de nadruk ligt op techniek, precisie en synchronisatie. Kumité draait om snelheid, strategie en controle in een duel met een tegenstander. Karate Club Groot-Bijgaarden, die dit jaar haar 46-jarig bestaan viert, organiseerde het provinciaal kampioenschap voor de zevende keer.

De club profileerde zich de voorbije jaren op het vlak van wedstrijdkarate, met een indrukwekkende oogst van 81 medailles op nationale en internationale toernooien in het afgelopen seizoen.

Met een delegatie van ongeveer 40 eigen deelnemers hoopte de club het beter te doen dan de 22 medailles van vorig seizoen of misschien zelfs haar record van 31 provinciale medailles te overtreffen. Of dat is gelukt, zie je maandag in Ring Sport. .

Meest bekeken

Mobiliteit

Herinrichting verkeerscomplex Londerzeel-Zuid loopt vertraging op: "Afhankelijk van juridische procedures"

vrij 7 nov
Julian Staar, zaakvoerder van Les Eleveurs
Samenleving
Economie

100 jaar oude Les Eleveurs roept bescherming tegen schuldeisers in door langdurige werken voor de deur

don 6 nov
Samenleving
Wonen

Plannen met Sint-Gabriëlsite: "We zijn toch wel een aantal jaren zoet"

vrij 7 nov
Brandweerkazerne Vilvoorde
Samenleving

Brandweer keurt krijtlijnen meerjarenplan goed: groter budget, nieuwe investeringen

don 6 nov
Eddy De Boeck
Mobiliteit
Samenleving

Steenweg op Merchtem: 28.432 verkeersboetes en 263 rijbewijzen ingetrokken in 12 jaar tijd

zat 8 nov

Meer nieuws uit de regio

Netbeheerder Elia vervangt elektriciteitsdraden
Samenleving

Elektriciteitsdraden aan hoogspanningsmasten tussen Buggenhout en Dilbeek aan één kant vervangen

Samenleving

Kevin Graf, voormalig winnaar Junior Kok kookwedstrijd Ring, door Gault&Millau uitgeroepen tot Jonge Chef

maa 3 nov
CC Westrand
Cultuur

CC Strombeek en CC Westrand op zoek naar nieuwe horeca-uitbaters

woe 29 okt
Pruik van Kamiel Spiessens gestolen in cultuurcentrum Westrand
Samenleving

Pruik van Kamiel Spiessens gestolen in cultuurcentrum Westrand: voorstelling geannuleerd

zat 25 okt
Samenleving

Snoezelboerderij in Dilbeek gooit deuren open: “Grote nood aan rust”

vrij 17 okt