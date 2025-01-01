190 karateka's nemen deel aan Provinciaal Kampioenschap in Groot-Bijgaarden
In Sporthal Ten Gaerde in Groot-Bijgaarden vond vandaag het Provinciaal Karate Kampioenschap Vlaams-Brabant plaats, een organisatie van het Provinciaal Karate Comité Vlaams-Brabant, in samenwerking met de lokale club Karate Club Groot-Bijgaarden. De hele dag namen zo'n 190 karateka’s uit de provincie het tegen elkaar op in twee disciplines: kata (stijloefeningen) en kumité (gevecht met partner). Het evenement was niet alleen een sportief hoogtepunt voor de vele deelnemers, maar ook een moment om banden te smeden tussen ouders, coaches en sporters.
In kata wordt zowel individueel als in teamverband gestreden, waarbij de nadruk ligt op techniek, precisie en synchronisatie. Kumité draait om snelheid, strategie en controle in een duel met een tegenstander. Karate Club Groot-Bijgaarden, die dit jaar haar 46-jarig bestaan viert, organiseerde het provinciaal kampioenschap voor de zevende keer.
De club profileerde zich de voorbije jaren op het vlak van wedstrijdkarate, met een indrukwekkende oogst van 81 medailles op nationale en internationale toernooien in het afgelopen seizoen.
Met een delegatie van ongeveer 40 eigen deelnemers hoopte de club het beter te doen dan de 22 medailles van vorig seizoen of misschien zelfs haar record van 31 provinciale medailles te overtreffen. Of dat is gelukt, zie je maandag in Ring Sport. .