190 karateka's nemen deel aan Provinciaal Kampioenschap in Groot-Bijgaarden

In kata wordt zowel individueel als in teamverband gestreden, waarbij de nadruk ligt op techniek, precisie en synchronisatie. Kumité draait om snelheid, strategie en controle in een duel met een tegenstander. Karate Club Groot-Bijgaarden, die dit jaar haar 46-jarig bestaan viert, organiseerde het provinciaal kampioenschap voor de zevende keer.

De club profileerde zich de voorbije jaren op het vlak van wedstrijdkarate, met een indrukwekkende oogst van 81 medailles op nationale en internationale toernooien in het afgelopen seizoen.

Met een delegatie van ongeveer 40 eigen deelnemers hoopte de club het beter te doen dan de 22 medailles van vorig seizoen of misschien zelfs haar record van 31 provinciale medailles te overtreffen. Of dat is gelukt, zie je maandag in Ring Sport. .