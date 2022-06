40 jaar Brabantse Golf in Melsbroek: 'Geen elitaire, maar familiale club'

In Melsbroek vierde de vzw Brabantse Golf afgelopen zaterdag z’n 40ste verjaardag met een jubileumwedstrijd en een receptie. De sport is nog altijd heel populair, en door de coronacrisis kwamen er heel wat leden bij. Al is de golfsport in veertig jaar tijd wel flink veranderd.

Veertig kaarsjes mocht de vzw Brabantse Golf afgelopen zaterdag uitblazen. De club werd gesticht in 1982 door de Economische Kamer West-Brabant, die blijkbaar zeer sportief was. “Elk jaar werd er democratisch gekozen welke sport we zouden beoefenen”, vertelt gedelegeerd bestuurder Rik Loeckx. “Iemand stelde toen voor de fun golf voor en toen zijn we gaan kijken waar er in de streek aan een democratische prijs kon gegolfd worden. Nergens bleek er een Nederlandstalige club te zijn.” En dus besloten ze dan maar om zelf een club op te richten. Veertig jaar later telt die een duizendtal leden. Voorzitter Willy Donckers zag de sport doorheen de jaren veranderen. “Golf is democratischer geworden, minder elitair”, vindt Donckers. “We zijn echt een familiale club. Corona heeft ook voor veel nieuwe leden gezorgd. Op een bepaald moment was golf nog zowat de enige sport die je kon beoefenen.”