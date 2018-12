700 lopers voor Dilbeekse trail

Gisteren stond in het centrum van Dilbeek alles in het teken van een spectaculaire trail ten voordele van 11.11.11. Zo'n 700 lopers en wandelaars werden via een leuk parcours geleid doorheen onder andere het cultuurcentrum Westrand en het gemeentehuis. Onderweg was er ook heel wat muzikale en andere animatie.

Zo'n 700 sportievelingen liepen kriskras door de straten en dwars door enkele gebouwen in Dilbeek. De gemeente leek even op de sprookjeswereld van de Efteling: de straten waren sfeervol verlicht en op elke hoek van het parcours kondnen de lopers genieten van creatieve en muzikale verrassingen. Zo gaf een vuurspuwer de lopers een warme duw in de rug, waarna het parcours door de kazerne van de brandweer liep. In het gemeentehuis moedigde een live orkest de deelnemers aan.

Het organiserend team van zo'n 150 vrijwilligers pakte uit met een bijzonder creatief parcours dat bleef verrassen. Zo kon je dwars door een bus lopen. In de theaterzaal van de Westrand kregen de lopers dan weer een energiestoot van de liveband op het podium. En café De Living zette de deuren letterlijk open voor de enthousiaste sportievelingen. De reacties achteraf waren laaiend enthousiast. Net zoals bij de trail in Halle, een aantal weken geleden, gaat ook hier de opbrengst integraal naar 11.11.11 Dankzij zo'n 700 lopers zal dat ruim 10.000 EUR zijn. Met zo'n bedrag is de spierpijn al vlug vergeten.

Een sfeerverslag zie je straks vanaf 19u30 in RINGtv Sport.