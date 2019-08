80-plussers van OEH verbeteren Belgisch record

Henri Lenoir, met 87 de oudste van de ploeg, liep een snelle eerste 100m. De eerste stokwissel, met Jean Basteleus, nog maar 81 en dus de benjamin, ging heel vlot. Na zijn 100 meter nam François Boonen de stok aan. De 83-jarige liep op zijn beurt een mooie 100m. De eindspurt was voor de 82-jarige Jean-Pierre Van Impe. Hij liep in een tijd van 1’22"09 over de meet. Daarmee verbeterden de 8-80-plussers hun eigen Belgische record met meer dan 9 seconden. Iets later liepen ze ook het Belgisch record op de 4x400 meter van de tabellen.