Aerobicsvereniging RheAxion uit Steenokkerzeel pakt twee gouden medailles op WK sport aerobics: “Liefde voor de sport is beloond”

Aerobicsvereniging RheAxion uit Steenokkerzeel heeft zich alweer getoond op het internationale toneel. Op het wereldkampioenschap sport aerobics en fitness in het Tsjechische Praag wist RheAxion twee gouden medailles in de wacht te slepen.

Jeremy Delmotte en zijn duo-partner Britt Verhaeren pakten goud in de categorie ‘duo aldults’ en er was ook goud in de categorie ‘fitness grande team adults’. Het team dat die medaille mee naar huis nam, bestond uit Jitske Meeuwens, ⁠Nele Boddin, ⁠Chenoa Koekoekx, ⁠Britt Verhaeren, ⁠Jody Colle, ⁠Jinte Laureys, ⁠Evie De Schepper, ⁠Neeka Goossens en ⁠Jeremy Delmotte. De coach van het RheAxion team is Karen Comyn. “Het is een fantastisch resultaat. Het harde werk en de liefde voor de sport zijn beloond”, klinkt het.

