Afgelaste editie GP Oetingen verhuist naar zomer

Op 8 maart bewegen de organisatoren van Gooik Sportief hemel en aarde om hun dameskoers alsnog plaats te laten hebben maar na twee verkenningen met de voorzitter van de wedstrijdjury en enkele leden van het organisatiecomité wordt de GP Oetingen afgelast. “Wij hebben toen de enige en juiste beslissing genomen. Hoe pijnlijk, zeker op financieel vlak, die ook was. We konden de veiligheid van de rensters en volgers niet garanderen. Dan kan je maar een ding doen en dat is een kruis maken over het hele verhaal. Maar diezelfde dag nog begon een plan te rijpen”, zegt meldt Danny Schets, voorzitter van het organisatiecomité.

Op 19 augustus wordt in Gooik namelijk de GP Bolle gereden, een criterium voor dames elite. “We hebben intussen de goedkeuring om die dag de GP Oetingen te organiseren”, zegt wedstrijdcoördinator Steven Christiaens. “De bedoeling is om hetzelfde parcours te behouden dat we voorzien hadden op 8 maart. Dat wil zeggen enkele fikse kasseizones met in de twee grote ronden de beklimmingen van de Congoberg en Rensberg. Tijdens de zes plaatselijke omlopen volgen de stenen van de Kasseide in Lieferinge, de kasseien van de Opperstebosstraat in Oetingen en de beklimming van de Bergstraat.”

De organisatie maakt de komende weken volop werk van het deelnemersveld. “De ploegen zijn alvast zeer solidair. Van de teams die toen op de deelnemerslijst stonden hebben er al 15 een bevestiging gegeven van hun komst. Daarbij vijf WorldTeams: UAE Team ADQ, UNO-X, Alpecin-Deceuninck, Human Powered Health en Movistar. Met DSM en Jumbo-Visma voer ik nog onderhandelingen. Bedoeling is om volgend jaar onze GP Oetingen opnieuw in het voorjaar te organiseren. Wij hebben in september ook nog onze Gooikse Pijl voor mannen. Dat is wel veel werk op zeer korte tijd maar we organiseren nu eenmaal met een groot hart”, besluit Christiaens.