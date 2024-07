Amazone Tine Magnus uit Herne mag voor het eerst naar de Spelen: “Een waanzinnig gevoel”

Bij eventing komen zowel dressuur, jumping als een parcours in open terrein aan bod. Maar je ziet Tine even veel op een tractor als op een paard, want ze werkt ook voltijds mee in het familiebedrijf in Merchtem. "De Spelen zijn een droom waarvan je denkt dat die niet waar is. Je droomt er al lang van als kind en als je ouder wordt komt dat dichterbij. Als dat dan wordt bevestigd, is dat een waanzinnig gevoel," zegt amazone Tine Magnus.

Twee jaar geleden ontdekt de Belgische eventingwereld Tine. Ze kroont zich tot Belgisch kampioen en wordt geselecteerd voor het nationale eventingteam. Opvallend, Tine combineert de paardensport met een job in het familiebedrijf in Merchtem. “Witloof kuisen en naar de veiling brengen, is één van de dingen die ik doe. Daarnaast ben ik graag op het veld om op te volgen hoe de groenten groeien. Ik wil dat blijven doen. Ik vind het leuk dat ik mijn sport kan doen in functie van de wedstrijden en hoe ik dat wil. Want ik moet niet leven van mijn sport”, aldus Tine.

Ambitie

Individueel wil Tine de top-25 halen in Parijs. Met het nationale eventingteam mikt ze hoger: “Als team zijn we wel sterk. Karin en Lara zijn twee fantastische ruiters en als ik ook een beetje mijn best doe, dan kunnen we met drie een mooi resultaat neerzetten.”

Op en top Pajotse combinatie

Het is sinds 2012 dat ons land een eventingteam heeft op de Olympische Spelen. Zij verdedigen dit weekend de Belgische kleuren aan de iconische locatie van het Kasteel van Versailles. De combinatie Tine Magnus - Dia van het Lichterveld is trouwens op en top Pajots, want het paard is gefokt door Kris Van Vaerenbergh uit Strijtem.