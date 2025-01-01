Arne Marit trekt naar Red Bull- BORA-Hansgrohe

En nog wat sport, wielrenner Arne Marit uit Pajottegem, zal volgend seizoen voor Red Bull-BORA-hansgrohe rijden. De 26-jarige wielrenner zal bij Red Bull ploegmaat worden van Remco Evenepoel.

Door de fusie van Marit's huidige ploeg Intermarché-Wanty met Lotto was zijn toekomst lang onzeker, maar daar komt nu dus verandering in. In het Duitse WorldTour-team kan Marit zich verder ontwikkelen als sprinter op het hoogste niveau. Red Bull-BORA-hansgrohe heeft zijn komst wel nog niet bevestigd.

Meest bekeken

De A8 in Halle
Mobiliteit
Wonen

Voorkeursscenario voor tijdelijke A8 gekozen: "2x2-weg biedt beste oplossing"

maa 10 nov
Het stadsbestuur van Vilvoorde stelt haar meerjarenplan voor
Politiek
Samenleving

Vilvoorde stelt meerjarenplan voor: "9 beleidsdoelstellingen die toekomst Vilvoorde vorm moeten geven"

maa 10 nov
Cultuur
Samenleving

Jaarmarkt in Sint-Pieters-Leeuw: “Met 250 kramen is er voor elk wat wils”

Maarten Mast in zijn apotheek
Samenleving
Justitie

Inbrekers slaan op de vlucht tijdens inbraak in apotheek van burgemeester

zon 9 nov
Victor Swaelens wordt ereburger van Sint-Genesius-Rode
Samenleving

Laatste oud-strijder in Rode Victor Swalens (105) krijgt ereburgerschap

maa 10 nov

Meer nieuws uit de regio

Orgel van Sint-Pieterskerk in Leerbeek is terug van geweest: “Orgel uit 1648 zal hemels klinken”
Cultuur
Samenleving

Orgel van Sint-Pieterskerk in Leerbeek is terug van weggeweest: “Orgel uit 1648 zal hemels klinken”

woe 5 nov
Klaartje Joostens van zorggroep emeis bij residentie Kesterberg
Wonen

Residentie Kesterberg sluit definitief: "Bewoners helpen om nieuwe thuis te vinden"

maa 3 nov
Het waterrad van de Oyenbrugmolen
Cultuur
Samenleving

Drie monumenten in Vlaams-Brabant krijgen subsidies voor ombouw tot woningen

don 30 okt
Samenleving

Kathleen krijgt van werkgever bpost 3.000 euro voor kansarmen in Jamaica: “Hartverwarmend gevoel”

din 28 okt
Economie

Ruim 400 werkzoekenden voor jobbeurs Pajottegem: “Laagdrempelige aanpak werkt”

din 21 okt