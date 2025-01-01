Arne Marit trekt naar Red Bull- BORA-Hansgrohe

Voorkeursscenario voor tijdelijke A8 gekozen: "2x2-weg biedt beste oplossing"
maa 10 nov
En nog wat sport, wielrenner Arne Marit uit Pajottegem, zal volgend seizoen voor Red Bull-BORA-hansgrohe rijden. De 26-jarige wielrenner zal bij Red Bull ploegmaat worden van Remco Evenepoel.
Door de fusie van Marit's huidige ploeg Intermarché-Wanty met Lotto was zijn toekomst lang onzeker, maar daar komt nu dus verandering in. In het Duitse WorldTour-team kan Marit zich verder ontwikkelen als sprinter op het hoogste niveau. Red Bull-BORA-hansgrohe heeft zijn komst wel nog niet bevestigd.