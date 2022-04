Assenaar Jean-Pierre Vande Velde trainer van Lokeren-Temse

Jean-Pierre Vande Velde is geen onbekende in de voetbalwereld, zowel in het professionele als het amateurvoetbal. Zo was hij al aan de slag bij KVK Ninove, KVK Tienen, KV Oostende, OH Leuven en FCV Dender EH. Zijn laatst getrainde club was tweedenationaler SK Londerzeel, in 2019. Hij krijgt nu de taak om KSC Lokeren-Temse naar promotie te leiden. Met nog vier wedstrijden te gaan, staan de Oost-Vlamingen op de tweede plaats in tweede nationale. Leider Petegem telt zeven punten meer.

“Laat ons eerlijk zijn: dit is een enorme uitdaging. De laatste maanden voelde ik me eerder ongelukkig omdat ik het veld miste. Dat ik dit op mijn leeftijd nog kan meemaken, is een ongelooflijke opportuniteit die ik met beide handen wil grijpen”, aldus Vande Velde bij zijn aanstelling. “Er zit veel potentieel in deze groep, maar samen met mijn assistenten wil ik hen helpen de focus te behouden. Er is geen tijd te verliezen.”