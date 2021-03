Balsamo spurt naar winst in eerste editie GP Oetingen

De GP Oetingen is de evenknie van de Gooikse Pijl, maar dan voor vrouwen. Het peloton kreeg in het Pajottenland een pittig parcours voor de kiezen over heel wat smalle wegen. Tijdens tien ronden van 12 kilometer moesten onder meer kasseistroken van de Kasseide en Opperstebosstraat bedwongen worden en een helling langs het Steenhoutbos. De wedstrijd bleef lang gesloten, maar de kasseien en helling zorgden uiteindelijk toch voor de nodige afscheiding in het peloton.

18 rensters gingen de finale in. SD Worx was sterk vertegenwoordigd voorin met de jarige Jolien D’Hoore, Amy Pieters, Christine Majerus en Karol-Ann Canuel. Ook Jumbo-Visma had drie rensters mee in de finale. In de voorlaatste ronde sprongen de Franse Aude Biannic en de Amerikaanse Kristen Faulkner weg uit de kopgroep. Ze liepen een halve minuut uit, maar hun inspanningen werden niet beloond. Op een kilometer van de eindmeet werden ze ingelopen.

Het was uiteindelijk de Italiaanse Elisa Balsamo die in de sprint aan het langste eind trok. De huidige Europese beloftenkampioene haalde het in Oetingen voor Jolien D’Hoore en Marianne Vos. "Het was een zware wedstrijd met de kasseien, beklimming en de wind. Dit jaar train ik veel op de piste, dus ik wist dat ik goede benen had voor de sprint. Ik ben heel, heel blij", reageerde Balsamo na haar overwinning.