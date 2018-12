Basketbal: Halle en Overijse op het scherpst van de snee

In het basketbal stonden gisteren in tweede provinciale Halle en Overijse tegenover elkaar. Een partij met inzet.

In het basketbal zijn de Halse Tigers bezig aan een knap seizoen in de tweede provinciale. Het team stond voor dit weekend tweede met twee punten minder dan Zaventem. Overijse was vierde met amper twee punten minder dan Halle.

De Halse Tigers namen meteen het heft in handen en leidden na het eerste kwart al met een comfortabele 20-12 voorsprong. Maar in het tweede kwart wisten de bezoekers uit Overijse die kloof verkleinen. Halle miste plots veel kansen, maar kon toch nog gaan rusten met een 38-27 voorsprong.

Overijse kwam na de rust sterker uit de kleedkamer en liep in tot 43-42. Wat later hingen de bordjes in evenwicht en gingen de ploegen het laatste kwart in met een gelijke stand (55-55). Halle leek in het vierde kwart in eerste instantie het laken naar zich toe te trekken en liep uit tot 65-61. Maar dan toonden de jonge spelers van Overijse hun weerbaarheid. Onder meer dankzij een aantal fraaie acties van Fransen klopten de bezoekers Halle nog op de valreep: 76-80. Knap gedaan van de jonkies van Overijse.

Een verslag van de wedstrijd zie je vanavond vanaf 19u30 op RINGtv.