Bavi verliest op eigen veld van Waalse Ninane

In het basketbal stond Bavi Vilvoorde voor dit weekend gedeeld derde in de tweede divisie A. Het Waalse Ninane, ook derde, kwam zaterdagavond op bezoek. Geen makkelijke opgave voor Bavi.

Ninane zakte vorig seizoen uit de eerste divisie en is dit seizoen een titelkandidaat. De bezoekers beloofden dus een taaie klant te worden voor Bavi. Tegen het einde van het eerste kwart had Ninane een tienpuntenkloof beet: 13-23. Het ging er bij momenten erg fel aan toe. Na een stevig duel in het tweede kwart moest Bavi-aanvoerder naar de kant. Bavi wist wat mooie punten te scoren, maar dichter dan 29-37 kwam het bij de rust niet. In het laatste kwart wist Vilvoorde nog dichterbij te sluipen tot 65-70. Maar kleiner werd de kloof niet meer. Bavi verloor met 74-84.

Een verslag met reacties zie je in RINGtv Sport vanaf 19u30.