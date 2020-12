BAVI Vilvoorde niet te spreken over hogere tarieven sporthal

Basketbalclub BAVI Vilvoorde is niet te spreken over de tariefverhoging van sporthal aan het Slachthuisplein. Het gaat om een zesjaarlijkse automatische verhoginng. De club rekende op meer begrip van het stadsbestuur nu het net als alle sportclubs zwaar getroffen is door de coronapandemie.

BAVI Vilvoorde is vooral ontstemd omdat de tariefverhoging zonder overleg heeft plaatsgevonden. “We zijn koud gepakt door de Vilvoordse politici. Als je in deze materie de sportraad buitenspel zet, kan je die beter opdoeken”, zegt voorzitter Jan Eyndels. “Blijkbaar weegt de positieve uitstraling die onze club geeft aan Vilvoorde niet zwaar door”, zegt voorzitter Jan Eyndels in Het Nieuwsblad.

De stad Vilvoorde heeft begrip voor de moeilijke situatie waarin de club zich tijdens de pandemie bevindt, maar verdedigt de beslissing om de tarieven te verhogen. “Het gaat om een automatische indexering, daarom werd er niet over gecommuniceerd en de sportraad niet geraadpleegd”, zegt schepen van Sport Moad El Boudaati (sp.a) in Het Nieuwsblad. “Ik begrijp dat het ongelegen komt, anderzijds schelden we de huurgelden voor de periode dat de sporthal gesloten is wel kwijt.”