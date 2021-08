Beachvolleyballer Dries Koekelkoren zet punt achter professionele carrière: “Fantastische periode in mijn leven”

Zes jaar lang reisden Dries Koekelkoren en Tom van Walle als beroepsbeachvolleyballers de wereld rond. Hun hoogste notering ooit was een 12de plek op de wereldranglijst. Maar de gewonnen finale van het Belgisch kampioenschap twee weken geleden was de laatste officiële wedstrijd van professionele beachvolleybalduo. Vilvoordenaar Dries Koekelkoren kijkt met de glimlach terug op het afgelegde parcours.

“Tom en ik werden in 2009 verrassend de Belgische kampioenen in ons eerste seizoen samen, dat is iets wat ik nooit zal vergeten. We werden wel pas profs in 2015. Een jaar later stonden we op twee punten van een deelname aan de Olympische Spelen in Rio”, aldus Koekelkoren. “Maar ik heb altijd gezegd dat ons project niet staat of valt met het behalen van de Olympische Spelen en daar denk ik nu nog hetzelfde over.”

Koekelkoren is trots dat hij het beachvolleybal in België mee op de kaart heeft gezet. “Afgelopen jaren is de sport enorm geëvolueerd in België. Zo is er nu een topsportschool beachvolleybal in Leuven, zijn er specifieke trainerscursussen en rolde de federatie tal van initiatieven uit. Hier hebben wij als ambassadeurs voor de sport toe bijgedragen en daar mogen we terecht fier op zijn,” sluit Koekelkoren af.