Bewoners Pajottegemse zorginstellingen sporten tijdens Zonnenoot: “Samen bewegen, beleven en plezier maken”

De gemeente Pajottegem, Zonnelied en De Okkernoot slaan vandaag de handen in elkaar voor Zonnenoot. Dat is de jaarlijkse, overkoepelende sportdag die zijn organiseren voor de bewoners van deze zorginstellingen.

Tijdens de sportdag konden de deelnemers in sporthal De Hernekouter een brede waaier aan sportieve en recreatieve activiteiten ontdekken. “Van Afrikaanse dans en mini-tennis tot voetbal, capoeira en een ontspannen huifkartocht: Zonnenoot staat volledig in het teken van plezier, bewegen en samen beleven”, klinkt het bij schepen van Sport Samuel Billens.

Zonnelied is dienstverleningscentrum voor personen met een beperking in Tollembeek, De Okkernoot is een zorgaanbieder personen met een beperking uit Vollezele.

