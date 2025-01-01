Binnenkort kan je in Asse een potje zwerkballen: "Spelplezier en een vleugje competitie"

Wie denkt dat zwerkbal alleen op tovenaarsschool Zweinstein wordt gespeeld, heeft het mis. Binnenkort kan je bij ReActief - actief in verschillende gemeenten rond Asse - de niet-magische versie van het spel spelen. Geen vliegende bezem dus, maar een stok tussen de benen. Het past binnen de filosofie van sportclub ReActief: iedere week een andere sport voor de teams uit Asse, Gooik, Ternat Liedekerke en Dilbeek.

"De bedoeling is om iedereen elke week een leuke sportavond te bezorgen; met spelplezier, maar ook een vleugje competitie", zegt oprichter Bart Boddin. "Zwerkbal komt erbij, maar we doen nog een aantal andere onbekende sporten, zoals tjoekbal of kinbal."

De meeste ploegen zijn bijna compleet, maar één van de ReActief-teams voor vrouwen is nog op zoek naar een enkele nieuwe leden. "Het is zo dat we voldoende deelnemers willen om een leuk seizoen te hebben. Een wedstijd of minitoernooi is immers veel leuker als er meer mensen aanwezig zijn", zegt Boddin. "Er zijn nu dus nog enkele plaatsen vrij!" Ook mannen zijn welkom bij ReActief. "We hebben voorlopig maar een team voor heren, misschien komt er later nog eentje bij," aldus de coach.