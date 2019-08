BK-manche beachvolley in Opwijk

In Opwijk werd gisteren de voorlaatste manche gehouden van het BK Beachvolleybal. De organisatie liet daarvoor in het Hof ten Hemelrijk 750 ton zand aanrukken.

Honderden supporters zakten gisteren af naar het Hof ten Hemelrijk in Opwijk voor de voorlaatste manche van het Belgisch Kampioenschap Beachvolleybal. Het evenement vond voor de eerste keer op die plek plaats. Al was dat oorspronkelijk niet de bedoeling. Het PCQ-team in Opwijk kreeg de opdracht pas drie maanden geleden, toen een van de andere organisatoren wegviel. 37 mannenduo’s en 24 vrouwenduo’s namen gisteren deel in het Hof ten Hemelrijk. En dat te midden van 750 ton aangevoerd zand.

Een verslag van de manche van het BK Beachvolley zie je vanavond in ons nieuws.