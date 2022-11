In Vilvoorde was er dit weekend de start van het Belgisch kampioenschap padel voor doven en slechthorenden. Gastlocatie was het YCFive-sportcomplex, het initiatief van Rode Duivel Yannick Carrasco. Zo'n 100 spelers en speelsters waren van de partij.

Het Belgisch kampioenschap padel voor doven en slechthorenden van de Belgian Deaf Padel Tour staat open voor iedereen met een gehoorverlies van minimum 55 db aan het beste oor. Tijdens de wedstrijden zijn hoorapparaten verboden. “Slechthorende of dove spelers kunnen niet horen wat de andere zegt en dat is bij padel een belangrijk onderdeel van het spel”, vertelt David Dessaint, technisch directeur van de Belgian Deaf Padel Tour. “Bij de horenden wordt er soms tegen de medespelers gezegd wat de anderen zullen doen, komen ze achteraan of komen ze tegen het net? Wij kunnen die informatie niet delen met onze medespeler, dus we moeten alles doen met onze ogen.”

Hun handicap weerhoudt doven en slechthorenden er niet van om te spelen tegen mensen zonder gehoorproblemen. Maar dit tornooi is veel meer dan enkel een sportief gebeuren. "De dove spelers kunnen natuurlijk ook tegen horenden spelen, maar we hebben er ook nood aan om tegen mekaar te spelen, omdat iedereen dan gelijkwaardig is op niveau van gehoor”, zegt secretaris Kurt Van Dam. “En het is natuurlijk ook een sociaal gebeuren.”