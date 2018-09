Veel kansen om wereldkampioene Femke Hermans uit Steenhuffel aan het werk te zien in eigen land, zijn er niet. Gisteren kon dat wel. Hermans vocht in evenementenzaal Doc in Beersel tegen Ester Konecna uit Tsjechië. Hermans won vorig jaar van Konecna op punten. Gisteren wilde de Tsjechische revanche pakken.

Bokser Femke Hermans wint kamp in eigen land en is klaar voor wereldtitel

Voor de profkamp van Femke Hermans staan er vier amateurkampen op het programma. Dan pas is het de beurt aan de WBO- wereldkampioene. Hermans kan de Tsjechische geregeld in de problemen brengen. Uiteindelijk wint ze de kamp verdiend op punten.

Vanaf nu werkt Hermans toe naar de kamp om de WBA-titel. Die vindt wellicht plaats op het einde van het jaar in Amerika. “Als alles goed verloopt en de kamp doorgaat, zal het de revanche worden tegen Alicia Napoleon tegen wie ik in maart al vocht.” Toen verloor Hermans, maar de Amerikaanse is bij deze gewaarschuwd. Hermans tankte gisteren in Alsemberg een portie vertrouwen en is klaar voor een nieuwe wereldtitel.